Pro7 MAXX 02:55 bis 03:20 Trickserie One Piece Die Aufenthaltsorte der Freunde: Das Land auf der Brücke und im Wald der Lauerjäger J 2009 Während Ruffy mit der Hilfe der Schlangenprinzessin das Leben seines Bruders Ace zu retten versucht, erleben auch seine Freunde Abenteuer. Robin ist in Tequila Wolf gelandet, wo Sklaven aus allen möglichen Orten für die Weltregierung eine riesige Brücke bauen sollen. Unterdessen muss sich Lysop auf einer anderen Insel nicht nur vor Menschenfresser-Pflanzen in Acht nehmen. Zum Glück trifft er mit dem Riesenkäfer Herakles einen kompetenten Begleiter. Originaltitel: One Piece Altersempfehlung: ab 12