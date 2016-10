Pro7 MAXX 02:30 bis 03:15 Magazin Galileo 360° Ranking Spezial: Die spinnen, die Engländer Ranking Spezial: Die spinnen, die Engländer D 2016 16:9 HDTV Merken Moderatorin Funda Vanroy liefert den Beweis, dass Insulaner irgendwie anders ticken. In England beispielsweise haben die Menschen jede Menge verrückte Ideen und setzen diese auch in die Realität um. Dort gibt es zum Beispiel einen Penis-Baum. Was das ist, erfahren Sie in dieser Ausgabe von "Galileo 360° Ranking Spezial". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Funda Vanroy Originaltitel: Galileo 360°

