Pro7 MAXX 16:40 bis 17:10 Trickserie One Piece Wiedersehen in der Hölle! Der Mann, der von der Trenn-Trenn-Frucht aß. J 2009 2016-10-14 13:30 Merken Nur dank Hancock bleibt Ruffy unentdeckt. Sie nimmt ihm das Versprechen ab, keinen Ärger zu machen. Ob er das halten kann? Natürlich wird er nichts unversucht lassen, um seinen Bruder Ace zu retten. Zu allem Überfluss missversteht die Piratenkaiserin auch noch Ruffys Abschiedsgruß als "Ich liebe Dich"! Wo soll das nur enden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Altersempfehlung: ab 12