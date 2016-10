Pro7 MAXX 03:50 bis 04:10 Trickserie One Piece Rettet Ace! Das neue Ziel ist das große Gefängnis J 2009 Merken Erst wollte sie Ruffy umbringen, doch jetzt muss sich die Schlangenprinzessin Boa Hancock selbst eingestehen, dass sie sich in den Kapitän der Strohhutbande verliebt hat. Wird sie Ruffy bei seinem neuen Abenteuer helfen? Schließlich geht es um das Leben seines Bruders Ace. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Altersempfehlung: ab 12

