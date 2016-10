kabel eins 04:55 bis 05:35 Actionserie Human Target Weihnachtszirkus USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Richard Applebaum befürchtet, dass das Pharmaunternehmen, für das er arbeitet, gefährliche Nebenwirkungen eines Medikaments geheim halten will. Er hat einen anonymen Brief an die Gesundheitsbehörde geschickt und glaubt nun, von seinem Chef Meachem verfolgt zu werden. Richard bittet Chance um Hilfe In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Valley (Christopher Chance) Chi McBride (Winston) Jackie Earle Haley (Guerrero) Indira Varma (Ilsa Pucci) Janet Montgomery (Ames) John Michael Higgins (Richard Applebaum) Rebecca McFarland (Rachel Applebaum) Originaltitel: Human Target Regie: Peter Lauer Drehbuch: Jonathan E. Steinberg, Zev Borow, Len Wein, Carmine Infantino Kamera: Robert McLachlan Musik: Tim Jones Altersempfehlung: ab 12