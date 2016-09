Pro7 MAXX 00:00 bis 00:25 Show Impractical Jokers - Die Lachflasher! Quantenmechanik für Doofe USA 2014 2016-09-29 02:10 16:9 HDTV Merken Vier Comedians, eine versteckte Kamera - das sind die Zutaten für eine heftige Stimulation der Lachmuskeln. Garantiert! Joe, Murr, Quinn und Sal stellen sich in jeder Episode der "Impractical Jokers" mehreren Challenges, während ihre Kollegen ihnen jeweils per Funk Anweisungen geben. Wer sich weigert, die Anweisungen zu befolgen oder an der Aufgabe scheitert, verliert die Runde. Am Ende wird knallhart abgerechnet. Der Verlierer tritt dann eine undankbare Strafaufgabe an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Impractical Jokers Altersempfehlung: ab 12