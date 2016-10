kabel eins 04:25 bis 05:10 Krimiserie The Shield - Gesetz der Gewalt Schatten des Geldes USA 2008 16:9 Merken Mackey will unbedingt das Vertrauen von Rezian und den Armeniern gewinnen. Obwohl Mackey und Vendrell sich gegenseitig eliminieren wollen, machen sie vorerst gemeinsame Sache. Währenddessen erhält Danny von Dutch die Möglichkeit, nach der Geburt ihres Sohnes einen ruhigen Schreibtischjob zu bekommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Vic Mackey) CCH Pounder (Claudette Wyms) Benito Martinez (David Aceveda) Jay Karnes (Holland Wagenbach) Walton Goggins (Shane Vendrell) Catherine Dent (Danni Sofer) Michael Jace (Julien Lowe) Originaltitel: The Shield Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Adam E. Fierro, Shawn Ryan Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 12

