Die schrecklichsten Verbrechen der Welt Ray und Faye Copeland: Serienmord aus Geldgier USA 2011-2012 1991 werden Ray und Faye Copeland als die ältesten Serienmörder zum Tode verurteilt, die die USA bis dahin gesehen hat. Ray, 76 Jahre alt, und seine Frau Faye, 69 Jahre alt, sind Eltern von fünf Kindern und Farmer in Missouri. Sie werden angeklagt, fünf Tagelöhner zu einem Viehdiebstahl angestiftet und anschließend ermordet zu haben. Während des Prozesses kommen jedoch Zweifel am Fayes Schuld auf. Originaltitel: Great Crimes and Trials