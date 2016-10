kabel eins 02:00 bis 02:25 Reportage Achtung Notaufnahme! Schulsport mit Folgen D 2016 16:9 HDTV Merken Unfallkrankenhaus Berlin: Auf den Assistenzarzt Dr. Jesse Ang wartet ein Junge mit seiner Mutter. Der Zehnjährige hat sich im Sportunterricht böse verletzt. Schnell kann der Mediziner eine Diagnose stellen - und die ist für den kleinen Mann und seine Mutter nicht erfreulich. Und: In der Malteser-Klinik St. Anna in Duisburg wartet ein 59-jähriger Mann auf seine OP. Bei dem Patienten liegt eine hochgradige Halsschlagaderverengung vor, die ohne Operation zum Tod führen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Achtung Notaufnahme! Altersempfehlung: ab 6