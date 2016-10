kabel eins 05:55 bis 06:35 Krimiserie Unforgettable Die Bombe USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine Frau stirbt bei der Explosion einer Bombe in einem Chemielabor. Al und Carrie ermitteln und entdecken eine Karte mit mehreren eingezeichneten Zielen. Als sie nach einem gewissen Faraday suchen, stoßen sie auf den merkwürdigen Max. Er vermietet Ateliers an Künstler In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Poppy Montgomery (Carrie Wells) Dylan Walsh (Detective Al Burns) Michael Gaston (Mike Costello) Kevin Rankin (Roe Saunders) Daya Vaidya (Nina Inara) Jon Ash (Psychiatric Doctor) Peter Bradbury (Nicholas) Originaltitel: Unforgettable Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Jim Adler, J. Robert Lennon, John Bellucci, Ed Redlich Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Jacob Groth Altersempfehlung: ab 12