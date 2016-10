kabel eins 03:35 bis 04:50 Actionfilm Ninja - Revenge Will Rise USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Aufgabe des Ninja-Meisters Sensei ist es, die Waffentruhe Yoroi Bitsu mit ihren wertvollen Waffen zu bewachen. Dabei handelt es sich um das älteste Geheimnis der Ninja. Als sich einer seiner Schüler, der Heißsporn Masazuka, in Senseis Tochter verliebt, wird er verbannt. Doch Masazuka will das nie vergessen - und sinnt auf Rache In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Adkins (Casey) Tsuyoshi Ihara (Masazuka) Mika Hijii (Namiko) Todd Jensen (Det. Traxler) Togo Igawa (Sensei) Garrick Hagon (Professor Garrison) Miles Anderson (Temple) Originaltitel: Ninja Regie: Isaac Florentine Drehbuch: Boaz Davidson, Michael Hurst Kamera: Ross W. Clarkson Musik: Stephen Edwards Altersempfehlung: ab 18