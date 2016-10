Nach einer Flucht aus arabischer Gefangenschaft kehrt Robin von Locksley nach England zurück. Doch er findet seine Heimat in einem katastrophalen Zustand vor. König Richard Löwenherz befindet sich auf einem Kreuzzug, was der Sheriff von Nottingham genutzt hat, um einen Kampf gegen das eigene Volk zu führen. Robin kämpft auf der Seite der Unterdrückten gegen den verhassten Sheriff In Google-Kalender eintragen