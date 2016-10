Kabel1 Doku 20:15 bis 23:45 Dokumentation Endlich Eins! Die Wiedervereinigung Deutschlands D 2016 16:9 HDTV Merken Der letzte Sommer der DDR - es werden die entscheidenden Monate des Aufbruchs und Protests, des Neuanfangs und des Abschieds. Im Sommer 1989 beginnt der Zerfall des DDR-Regimes. Die Menschen begehren auf, Zehntausende fliehen über die ungarische Grenze und die Botschaften in Budapest und Prag aus dem Land. Die Doku zeichnet die Ereignisse bis zur Einheitsfeier am 3. Oktober 1990 nach. Kommentiert werden die Geschehnisse von prominenten Zeitzeugen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Endlich Eins! Die Wiedervereinigung Deutschlands