Raymond Avilla wurde in die Abteilung für Innere Angelegenheiten der Polizei von Los Angeles versetzt. Er soll gegen Van Stretch, seinen Kollegen und Freund aus der Ausbildungszeit, ermitteln. Doch Avilla findet bald heraus, dass vor allem Van Stretchs Kollege Dennis Peck in kriminelle und korrupte Machenschaften verwickelt ist In Google-Kalender eintragen