Der elfjährige Mark Sway beobachtet Jerome Clifford, den prominenten Anwalt eines Mafiabosses, wie er sich in einem Wald erschießt. Kurz davor hat er Mark das Versteck eines getöteten Senators mitgeteilt. Das FBI und die Mafia sind nun hinter ihm her, doch der Junge sucht sich Hilfe bei der Anwältin Regina Love