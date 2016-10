kabel eins 03:55 bis 05:20 Horrorfilm Anaconda 3: Offspring USA, RUM 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Schlangenjäger Hammett und sein Team sind auf der Suche nach einer riesengroßen Anakonda. Die Riesenschlange flüchtete aus einem Forschungslabor. Dabei kamen viele Wissenschaftler ums Leben. Der Milliardär Murdoch will die Schlange für seine weiteren Forschungen benutzen und schickt Hammett auf Schlangenjagd In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Hasselhoff (Hammett) Crystal Allen (Amanda) John Rhys-Davies (Murdoch) Patrick Regis (Nick) Anthony Green (Captain Grozny) Alin Olteanu (Andrei) Zoltan Butuc (Peter) Originaltitel: Anaconda III Regie: Don E. Fauntleroy Drehbuch: Nicholas Davidoff, David C. Olson Kamera: Don E. Fauntleroy Musik: Peter Meisner Altersempfehlung: ab 18

