kabel eins 00:15 bis 02:05 Actionfilm Crocodile Dundee - Ein Krokodil zum Küssen AUS 1986 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die amerikanische Journalistin Sue Charlton hat von einem Mick "Crocodile" Dundee gelesen, der angeblich ein Krokodil besiegt hat. Nun reist die Stadtpflanze in den australischen Busch, um den Helden kennenzulernen. Er nimmt sie mit auf eine abenteuerliche Reise durch seine Heimat. So lernt Sue Land und Leute kennen und lieben. Im Gegenzug lädt sie den Hinterwäldler Mick ein, mit ihr nach New York zu fahren. Dort muss er lernen, wie man im "Großstadtdschungel" überlebt und sorgt durch seine Unkenntnis des Großstadtlebens für zahlreiche Missverständnisse In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Hogan (Michael J. "Crocodile" Dundee) Linda Kozlowski (Sue Charlton) Mark Blum (Richard Mason) John Meillon (Walter Reilly) David Gulpilil (Neville Bell) Ritchie Singer (Con) Maggie Blinco (Ida) Originaltitel: Crocodile Dundee Regie: Peter Faiman Drehbuch: John Cornell, Paul Hogan, Ken Shadie Kamera: Russell Boyd Musik: Peter Best Altersempfehlung: ab 6