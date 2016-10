kabel eins 22:10 bis 00:15 Actionfilm Crocodile Dundee II AUS, USA 1988 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach anfänglicher Unsicherheit findet sich Mick Dundee in der Großstadt zurecht. Der Krokodiljäger begegnet einem Lebensmüden, den er davon abbringt, aus dem 20. Stock in die Tiefe zu stürzen, er angelt mit Dynamit, tötet Schlangen bei Macys oder kitzelt Drogendealer mit dem Messer. Doch irgendwie langweilt er sich ständig. Er vermisst die Gefahren des echten Dschungels. Plötzlich ist aber seine Freundin Sue in Gefahr, denn der berüchtigte Drogenboss Rico ist hinter ihr her In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Hogan (Mick "Crocodile" Dundee) Linda Kozlowski (Sue Charlton) John Meillon (Walter "Wally" Reilly) Ernie Dingo (Charlie) Steve Rackman (Donk) Gerry Skilton (Nugget) Gus Mercurio (Frank) Originaltitel: Crocodile Dundee II Regie: John Cornell Drehbuch: Paul Hogan, Brett Hogan Kamera: Russell Boyd Musik: Peter Best Altersempfehlung: ab 12

