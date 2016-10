kabel eins 05:05 bis 05:45 Krimiserie Navy CIS Blutiges Puzzle USA 2005 16:9 HDTV Merken Ducky hat plötzlich drei Fässer mit Leichenteilen in seinem Labor stehen. Wie sich herausstellt, hatten alle drei Opfer mit einem Fall zu tun, bei dem auch Ducky als Sachverständiger auftrat. Er brachte damals Vincent Hanlan ins Gefängnis. Will dieser nun Rache üben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sasha Alexander (Caitlin "Kate" Todd) Nina Foch (Vanessa Mallard) Morgan Weisser (Vincent Hanlan) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Frank Military Kamera: William Webb Musik: Joseph Conlan Altersempfehlung: ab 16