National Geographic 18:25 bis 19:15 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Absturz über Zürich CDN 2011 2016-10-08 18:25 Stereo 16:9 24. November 2001: Flug 3597 der Schweizer Airline Crossair von Berlin nach Zürich ist reine Routine - bis fünf Minuten vor der Landung das Desaster seinen Lauf nimmt. Die Piloten können die Landebahn wegen schlechten Wetters nicht finden, gehen aber trotzdem zum Sinkflug über. Zu spät entscheiden sie sich, die Maschine doch noch hochzuziehen. Das Flugzeug streift einige Baumspitzen und kracht anschließend in einen Hügel. 24 der 33 Insassen finden bei dem Unglück den Tod. Für die Ermittler der schweizerischen Behörden beginnt ein aufwändiges Verfahren, um die Ursachen des Absturzes zu ermitteln... Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Damir Andrei (Captain Lutz) Jim Annan (First Officer Loehrer) Christopher Stanton (Peter Hogenkamp) Hannah Cheesman (Air Traffic Controller) Jean-Michel Le Gal (Daniel Kneght) Oliver Dawson (Jean Overney) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Ian Robertson Drehbuch: Greg Gransden Musik: Anthony Rozankovic