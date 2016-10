National Geographic 06:55 bis 07:25 Reportage Street Check - Das Wissensexperiment Kräfte der Natur GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Tim Shaw holt die Wissenschaft auf die Straße und zeigt neue Tricks sowie spannende Experimente. So erklärt er beispielsweise - wissenschaftlich anspruchsvoll und trotzdem allgemeinverständlich - warum Kaffeeweißer so leicht in Brand gerät oder gar explodiert. Und Kneipengängern lehrt er einen Trick, wie sie mit einer einzigen Handbewegung die Bierflasche ihres Kumpels zerschlagen können. Tim Shaw demonstriert außerdem, wie sich eine Glühbirne in der Mikrowelle verhält und beantwortet die Frage, was wohl mehr Druck aushält: eine Limonadenflasche, ein Basketball oder ein Reifen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tim Shaw Originaltitel: None of the Above