RTS Un 20:55 bis 21:55 Sonstiges Emma Question de confiance F 2016 Stereo Untertitel Merken Emma Faure est la nouvelle stagiaire du groupe dirigé par le commandant Fred Vitulo, à la DPJ de Versailles. Très vite, la jeune femme montre des capacités hors norme. Si elle analyse sa première scène de crime avec une précision incroyable, son attitude en revanche surprend: rien ne semble en effet l'émouvoir, ni la déstabiliser. D'abord intrigué par ce comportement de plus en plus étrange, puis vite suspicieux, Fred apprend alors qu'Emma Faure a été déclarée morte des mois auparavant. Demandant des comptes à sa hiérarchie, ce qu'il va découvrir dépasse l'entendement... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Patrick Ridremont (Fred) Solène Hebert (Emma) Originaltitel: Emma Regie: Alfred Lot