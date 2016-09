RTS Un 20:55 bis 22:40 Sonstiges La loi de Simon Des hommes en noir F 2016 Stereo Merken Simon Varlet est un brillant avocat, mais également une personne cynique, plus sensible au montant de ses honoraires qu'à la justice ou au ou respect de la déontologie. Excédé par ses débordements, son bâtonnier le commet d'office pour assurer la défense d'un jeune prêtre accusé d'avoir tué l'un de ses paroissiens. Peu concerné par l'affaire et allergique aux religions comme à toute forme d'idéal, Simon est persuadé que son client est coupable. Il accepte toutefois de plaider l'acquittement devant la Cour d'assises, en l'absence de preuve incontestable. Mais un événement inattendu amène l'avocat à revoir son point de vue sur cette histoire... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: La loi de Simon Regie: Didier Le Pecheur