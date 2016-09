Rhein-Neckar 07:30 bis 08:00 Magazin Campus-TV Merken Von Beiträgen über die Vorstellung einer Weltneuheit im OP-Saal an der Universitätsmedizin Mannheim und über einen Kernspin in den Labors der Hochschule Mannheim bis hin zu einem Bericht über den neuen Sternenkatalog der Raumsonde Gaia reicht die Palette der neuen Sendung von Campus-TV. Über Antenne und in den Kabelnetzen in der "Europäischen Metropolregion Rhein-Neckar" zeigt Campus-TV im Rhein-Neckar Fernsehen außerdem eine Reportage über das Schlossfest an der Universität Mannheim. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Campus TV

