RTL 9 20:40 bis 22:55 Drama The Blind Side - L'éveil d'un champion USA 2009 Nach dem Roman von Michael Lewis Memphis. Placide géant noir doué pour les sports de ballon, Michael n'a jamais connu son père, a été abandonné par sa mère droguée et recueilli par son oncle, qui finit par s'en débarrasser en le faisant accepter dans un lycée public, où il se sent perdu. Un soir, alors qu'il erre sur la route en quête d'un abri pour dormir, il est apostrophé par Leigh Ann Tuohy, épouse d'un riche homme d'affaires et mère de deux enfants, Collins et S.J., qui lui offre l'hospitalité. Michael accepte et s'intègre vite dans sa nouvelle famille, tandis que Leigh Ann s'investit pour l'aider à rattraper son retard scolaire. Schauspieler: Sandra Bullock (Leigh Anne Tuohy) Tim McGraw (Sean Tuohy) Quinton Aaron (Michael Oher) Kathy Bates (Miss Sue) Jae Head (S. J. Tuohy) Lily Collins (Collins Tuohy) Ray McKinnon (Burt Cotton) Originaltitel: The Blind Side Regie: John Lee Hancock Drehbuch: John Lee Hancock Kamera: Alar Kivilo Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 6