RTL 9 20:40 bis 22:35 Thriller Sexcrimes USA 1998 20 40 60 80 100 Merken Conseiller pédagogique au collège de Blue Bay, Sam Lombardo fait tourner la tête de toutes les demoiselles du campus !Lorsqu'il se retrouve accusé de viol par la jolie et richissime Kelly Van Ryan, dont il a repoussé les avances à plusieurs reprises, les inspecteurs de la police des moeurs Ray Duquette et Gloria Perez émettent des doutes quant à la crédibilité de la jeune fille. Tandis que Sam clame son innocence, une autre étudiante, Suzie Toller, l'accuse à son tour !Mais Ken Bowden, l'avocat de Sam, parvient à confondre Suzie, qui avoue que Kelly a monté ce mensonge de toutes pièces uniquement par vengeance, après avoir été rejetée par Sam... Ce dernier, qui entretemps a perdu son emploi, se voit dédommagé d'une somme de huit millions de dollars, somme qui constitue l'héritage de Kelly, et qui devait rester bloquée jusqu'à la mort de sa mère ! Après avoir empoché le magot, Sam retrouve Kelly et Suzie pour fêter l'événement ! Le plan élaboré pour escroquer la richissime famille Van Ryan a fonctionné à merveille, mais l'un des trois protagonistes est un témoin gênant, dont il faut se débarrasser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Bacon (Ray Duquette) Matt Dillon (Sam Lombardo) Neve Campbell (Suzie Toller) Bill Murray (Ken Bowden) Theresa Russell (Sandra Van Ryan) Denise Richards (Kelly Van Ryan) Daphne Rubin-Vega (Gloria Perez) Originaltitel: Wild Things Regie: John McNaughton Drehbuch: Stephen Peters Kamera: Jeffrey L. Kimball Musik: George S. Clinton Altersempfehlung: ab 16

