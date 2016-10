RTL 9 20:40 bis 22:40 Komödie L'amour extra large USA, D 2001 20 40 60 80 100 Merken A l'âge de neuf ans, Hal Larsen se voit conseiller par son père mourant de toujours fréquenter de jolies jeunes filles au corps mince et parfait. A l'aube de son trentième anniversaire, Hal n'a toujours pas trouvé le grand amour, et pour cause, il est resté superficiel. Seul compte pour lui la beauté physique, le reste chez une femme n'a aucune importance à ses yeux. Dans un ascenseur, il fait la connaissance de Tony Robbins, un gourou qui l'hypnotise et lui permet de discerner la beauté intérieure d'autrui. Hal voit alors en Rosemary Shanahan, qui pèse plus de 135 kilos et travaille dans l'humanitaire, la femme la plus belle du monde. Il tombe aussitôt amoureux d'elle. Lorsque le sort prend fin, il découvre que celle-ci est obèse. Il doit alors choisir entre la renier pour son apparence physique et l'aimer pour ce qu'elle est vraiment. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gwyneth Paltrow (Rosemary) Jack Black (Hal) Jason Alexander (Mauricio) Joe Viterelli (Steve Shanahan) Rene Kirby (Walt) Bruce Mc Gill (Reverend Larson) Susan Ward (Jill) Originaltitel: Shallow Hal Regie: Peter Farrelly, Bobby Farrelly Drehbuch: Peter Farrelly, Sean Moynihan, Bobby Farrelly Kamera: Russell Carpenter Musik: Billy Goodrum, Ivy Altersempfehlung: ab 6