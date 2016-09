RTL 9 22:40 bis 00:30 Actionfilm Broken Arrow USA 1996 20 40 60 80 100 Merken Le major Vic Deakins et le capitaine Riley Hale, deux pilotes d'élite de l'armée américaine, sont choisis par l'US Air Force pour accomplir une mission ultra-secrète. Il faut en effet des hommes d'exception pour piloter le bombardier furtif B-3 au-dessus des Etats-Unis... Surtout quand l'appareil transporte deux missiles à ogive nucléaire, parfaitement opérationnels. Pourtant, en plein vol, Deakins menace soudain Hale et l'éjecte du bombardier. Il contrôle à présent une arme capable de réduire en cendres tout le sud-ouest des Etats-Unis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Travolta (Maj. Vic 'Deak' Deakins) Christian Slater (Capt. Riley Hale) Samantha Mathis (Terry Carmichael) Delroy Lindo (Colonel Max Wilkins) Bob Gunton (Pritchett) Frank Whaley (Giles Prentice) Howie Long (Kelly) Originaltitel: Broken Arrow Regie: John Woo Drehbuch: Graham Yost Kamera: Peter Levy Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 16