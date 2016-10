RTL 9 18:30 bis 20:40 Sonstiges L'aventure intérieure USA 1987 Merken Dans un laboratoire, une expérience visant à réduire un pilote et sa capsule afin d'être injectée dans un corps humain, tourne à la catastrophe. Suite à des circonstances malheureuses, Le Lieutenant Tuck Pendelton se retrouve dans le corps de Jack Putter, un homme peu courageux et hypocondriaque. Le Lieutenant va avoir 24 heures pour le convaincre qu'il est bien dans son corps et tout faire pour en sortir. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dennis Quaid (Lt. Tuck Pendleton) Martin Short (Jack Putter) Meg Ryan (Lydia Maxwell) Kevin McCarthy (Victor Eugene Scrimshaw) Fiona Lewis (Dr. Margaret Canker) Vernon Wells (Mr. Igoe) Robert Picardo (The Cowboy) Originaltitel: Innerspace Regie: Joe Dante Drehbuch: Jeffrey Boam, Chip Proser Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12