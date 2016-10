KI.KA 15:00 bis 15:50 Jugendserie Alien Surfgirls Kornkreise / Meine Freunde, deine Freunde AUS 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Kornkreise: Zoey führt Kiki und Amber zu der Stelle im Zuckerrohrfeld, an der sie vor einiger Zeit das seltsame Erlebnis mit einem Energiefeld hatte. Zoey und Kiki können beide das Energiefeld erspüren, Amber jedoch nicht. Zoey versucht, das Energiefeld mit Hilfe ihrer Plasmakarte zu analysieren und setzt dabei ungewollt eine ungeheure Menge Energie frei. Ein Sturm scheint über das Zuckerrohrfeld hinwegzufegen. Als er sich wieder gelegt hat, sind die Zuckerrohrpflanzen an dieser Stelle kreisrund niedergedrückt. Das wahre Ausmaß der Kornkreise entdeckt wenig später jedoch jemand anders?. Meine Freunde, deine Freunde: Madison kann sich nicht so recht damit abfinden, dass es zwischen ihr und Brandon aus sein soll. Sie organisiert zu seinem Geburtstag eine große Party und hofft, dabei Brandon wieder zurückzugewinnen. Auf der Party taucht plötzlich Ambers Mutter Olivia auf in ihrer Funktion als Polizistin. Auf einem Rundgang mit ihrem Hund Piper hat sie Kornkreise entdeckt. Luca und Brandon erzählen Olivia, dass sie die Kornkreise mit Hilfe des Mähdreschers produziert haben. Doch die Polizistin ist sich nicht sicher, ob sie den beiden glauben kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew J. Morley (Brandon) Kenji Fitzgerald (Luca) Paige Houden (Madison) Jessica Green (Kiki) Lucy Fry (Zoey) Philippa Coulthard (Amber Mitchell) Simone Bennett-Smith (Sgt. Olivia Mitchell) Originaltitel: Lightning Point Regie: Colin Budds Drehbuch: David Hannam, Anthony Morris, Simon Butters, Sam Carroll Musik: Ric Fprmosa & Ricky Edwards, Titelthema: "Ocean Blue" by P. Dac