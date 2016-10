ProSieben 03:45 bis 05:10 Drama Last Man Standing USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Früher war Abby Collins Soldatin bei der Marine, doch nun kümmert sie sich liebevoll um ihren Mann und ihre Kinder. Dann wird ihr Ehemann das Opfer einer Entführung. Abby tut alles, um sein Leben zu retten und ihre Familie zu schützen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Bell (Abby Collins) Anthony Michael Hall (Nick Collins) Mekhi Phifer (Jeremy Davis) Ella Anderson (Haley) Ele Bardha (CSI-Vertreter) Ron Causey (Trucker) Stephen Grove Malloy (Mr. Hubert) Originaltitel: Last Man Standing Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Jolene Rice, Adam Beason Kamera: Steven Bernstein Musik: Laura Karpman