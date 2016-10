ProSieben 09:00 bis 09:15 Comedyserie The Big Bang Theory Terror in der Stadt der Rosen USA 2010 HDTV Merken Als Sheldon und Leonard nach einem gemeinsamen Essen mit Raj und Howard in ihre Wohnung zurückkommen, müssen sie leider feststellen, dass eingebrochen worden ist. Sheldon fühlt sich von nun an zu Hause nicht mehr sicher und hockt Penny und Leonard ständig auf der Pelle. Daraufhin installiert Howard ein hochmodernes Sicherheitssystem, dem Sheldon jedoch selbst zum Opfer fällt. Er zieht entsprechende Konsequenzen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Julio Oscar Mechoso (Officer Hackett) Artie O'Daly (Junger Mann) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steve Holland, Chuck Lorre, Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6

