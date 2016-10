Österreich 1 23:03 bis 02:00 Sonstiges Zeit-Ton extended musikprotokoll 2016. Die einarmigen Banditen des Alvin Lucier Merken So wenig prominent sein Name klingen mag, so sehr zählt er zu den wirklich maßstabsetzenden Ikonoklasten der amerikanischen Avantgarde: Alvin Lucier. Heuer wurde Alvin Lucier 85 Jahre alt und schreibt für das musikprotokoll 2016 ein neues Werk für vier Cellisten. "Einarmige Banditen" wird das Stück heißen, weil Alvin Lucier wieder einmal die Erwartungen aushebelt und die Cellisten zu monochromen Experimenten mit ihrer Bogenhand auf leeren Saiten verführt. Zweimal war Alvin Lucier zu österreichischen Festivals mit einer Personale eingeladen: Zum musikprotokoll 1995 und zu den Salzburger Festspielen 1999. Das Programm dieses "Zeit-Ton extended" wird sich aus genau diesen Unikaten speisen: Die neue Lecture von Alvin Lucier aus Graz 2016 und natürlich die Uraufführung der "One-Armed Bandits", sowie unveröffentlichte Mitschnitte aus Salzburg und Graz aus den '90er-Jahren inklusive einer live-Version seines berühmten "I Am Sitting In A Room". In Google-Kalender eintragen