Österreich 1 19:30 bis 22:00 Sonstiges musikprotokoll 2016 Frostblues, Cold Trip und logische Engel. Ein zeitgenössischer Streifzug beim ORF musikprotokoll 2016 durch neue Vokalmusik im Vexierspiegel historischer Vorlagen Merken Es gibt Musik, die nicht nur Interpret/innen und Publikum stets neu herausfordert und fasziniert, sondern auch eine besondere Strahlkraft auf immer neue komponierende Generationen ausübt. Eines dieser fast schon mystischen Monumente der Musikgeschichte ist Schuberts Liederzyklus "Winterreise", der sowohl für Bernhard Lang als auch für Gerhard E. Winkler Inspiration und Ausgangspunkt ist. Die "Winterreise" einmal als Cold Trip, einmal als Frostblues: Die Zugänge der beiden Komponisten zu Schuberts Original sind völlig unterschiedlich. Dessen ungeachtet wurden Bernhard Langs Komposition und Gerhard E. Winklers neues Stück beide für das Aleph Gitarrenquartett und die New Yorker Sängerin Daisy Press geschrieben. Weiters auf dem Programm beim ORF musikprotokoll 2016 stand in dieser Besetzung die österreichische Erstaufführung eines Stücks des tschechischen Komponisten Martin Smolka. "Die Logik der Engel" - heißt ein anderes Projekt, das in verschiedenen Ausformungen beim Grazer musikprotokoll zu hören war und ist. Es kombiniert ferne Vokalmusik aus dem 13. und 14. Jahrhundert und Miniatur-Uraufführungen aus 2016. Als Ausgangspunkt für diese spannende Zeitreise mit sechs Männerstimmen des Vokalensembles NOVA dient eine Idee des vor 700 Jahren verstorbenen mallorquinischen Philosophen und Theologen Ramon Llull. Llull beschreibt in seinem Buch "Ars magna" eine Logikmaschine, mit der es gelingen sollte, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Mittels Drehung dreier mechanischer Scheiben konnten Begriffe kombiniert werden und ergaben so Sätze, die als Gottesbeweis gelten sollten. Mathematiker und Philosophen wie G. W. Leibniz (1646-1716) bezogen sich auf Llulls Logikmaschine, und die moderne Computerwissenschaft sieht in ihr ein frühes "generatives System", einen Vorläufer moderner Rechnersysteme, die auf Algorithmen beruhen. Beim ORF musikprotokoll wird die Llull'sche Konzeption in eine interaktive Klanginstallation umgedeutet, in ein Llullophon, das noch bis Ende Oktober im Grazer Kunsthaus zu sehen, zu hören und zu bedienen ist. Die konzertante Version hat das auf sehr alte ebenso wie auf neue Musik spezialisierte Vokalensemble NOVA am 7. Oktober in der Helmut List Halle präsentiert. Mit Musik von Vito ?uraj, Erin Gee, Adam de la Halle, Mateu Malondra, Philippe de Vitry, Hannes Kerschbaumer, Agata Zubel u.a.