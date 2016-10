Österreich 1 13:00 bis 13:55 Sonstiges Ö1 bis zwei Eine Messe für Kaiser und Papst. Das Ensembles Gille Binchois singt Heinrich Isaac Merken Heinrich Isaac ist hierzulande bekannt und populär durch sein vierstimmiges Lied "Innsbruck, ich muss dich lassen", dessen Worte dem Kaiser Maximilian I. in den Mund gelegt werden. Maximilian war durch seine Ehe mit Maria von Burgund ja Landesherr des in Flandern geborenen Isaac. Doch die Verbindung des hochberühmten Komponisten mit dem Kaiser rührt daher, dass Isaac sich schon früh in Florenz angesiedelt und dort auch geheiratet hatte, in den Jahren der de facto Savonarola-Herrschaft aber am Kaiserhof Zuflucht und Anstellung gefunden hatte. Seine große sechsstimmige "Missa Virgo Prudentissima" entstand für die geplante Krönung Maximilians zum römisch-deutschen Kaiser in Rom, die allerdings nie zustande kam. So hat der 1502 nach Florenz zurückgekehrte Isaac die Messe zweifellos dort aufgeführt, und eine solche Festmesse in Anwesenheit des Medici-Papstes Leo X. mit Proprium und Tageslektionen im Gregorianischen Choral ist auf der neuen CD des Ensembles Gille Binchois nachempfunden. In Google-Kalender eintragen Moderation: Gustav Danzinger