Super RTL 16:45 bis 17:15 Trickserie Oddbods Jobs / Das Spiel / Der Fototermin USA 2015 2016-11-04 11:10 Stereo HDTV 1. Geschichte: Zee hat das Ziel, die größte Pizza in Oddsville zu essen. Doch sein Geld reicht für die Bestellung leider nicht aus. Durch Hilfsarbeiten für die anderen Oddbods möchte er etwas dazu verdienen. Allerdings stellt sich schnell heraus, dass seine Arbeitseinstellung nicht die Beste ist... 2. Geschichte: Bubbles erfindet eine Substanz, welche die Intelligenz im Gehirn löscht oder steigert. Dabei passiert ein Missgeschick und ein Hamster wird zum bösen Superhirn, das die Oddbods zerstören will. Bubbles muss all ihr Können und Wissen anwenden, um den Hamster zu besiegen. 3. Geschichte: Es ist endlich soweit, der Fotograf ist wieder in Oddsville. Slick freut sich besonders auf diesen Tag, denn auf all den anderen Gruppenfotos, die es von den Oddbods gibt, wird er verdeckt oder ist nicht gut getroffen. Daher soll heute alles perfekt laufen. Das tut es zunächst auch, bis Slick einen Zahn verliert. Eine verrückte Jagd nach dem verlorenen Zahn beginnt! Originaltitel: Oddbods Altersempfehlung: ab 6