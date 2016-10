ONE 06:45 bis 08:15 Drama Die Frau am Strand D 2013 2016-10-14 12:30 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Auf einer einsamen Landstraße an der Küste Norwegens kommt ein Auto mit hoher Geschwindigkeit von der Straße ab und überschlägt sich. Wie durch ein Wunder überlebt die Fahrerin des Wagens das Unglück körperlich nahezu unversehrt: Brigitta Nielebeck (Katja Flint) trägt nur ein paar Schürfwunden davon. Doch die dramatischste Folge des Unfalls zeigt sich auf andere Weise: Die ehemalige Topmanagerin leidet fortan an einer schweren Amnesie und erinnert sich weder an ihren Namen noch an ihre Herkunft. Bei dem Versuch, ihr Gedächtnis zu reaktivieren, stoßen die Ärzte bald an ihre Grenzen. Schließlich bitten sie Brigittas 16 jährige Tochter Marie (Michelle Barthel) um Hilfe. Der Kontakt mit engen Verwandten führt bei der Behandlung der Krankheit häufig zum Durchbruch. Marie aber lebt seit zwei Jahren bei Pflegeeltern und stand ihrer leiblichen Mutter nie sehr nahe im Gegenteil: Am liebsten würde die junge Frau ihr früheres, von Einsamkeit und schmerzhaften Verlusten geprägtes Leben komplett vergessen. Trotzdem lässt sie sich dank des Zuspruchs ihrer Pflegemutter Wibeke (Marie Lou Sellem) darauf ein, Brigitta zu helfen. Gemeinsam fahren die drei Frauen in das alte Strandhaus der Nielebecks. Auch ihr Exmann Kurt (August Zirner) taucht kurz auf. Der abgeklärte Geschäftsmann erinnert sich noch gut an die massiven Probleme der Familie, hat mit der Vergangenheit aber längst abgeschlossen. Er zeigt weder an Brigittas Zustand noch an seiner Tochter Marie größeres Interesse. Zwischen Mutter und Tochter hingegen kommt es durch Wibekes geduldige Vermittlung allmählich zu einer Annäherung, auch wenn für Brigitta weiterhin ein Schleier des Vergessens über der Vergangenheit zu liegen scheint. Doch dann kommt es zu einer Enthüllung, die Maries neu gewonnenes Vertrauen zutiefst erschüttert. Zugleich flammen Erinnerungen an jenes traumatische Ereignis auf, das zwei Jahre zuvor zum Zerwürfnis mit ihrer Mutter führte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katja Flint (Brigitta Nielebeck) Marie-Lou Sellem (Wibeke Berglund) Michelle Barthel (Marie Nielebeck) August Zirner (Kurt Nielebeck) Robert Lohr (Dr. Brandstrüp) Theresa Berlage (Inga Vilmelå) Rainer Strecker (Jakob Berglund) Originaltitel: Die Frau am Strand Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Martin Rauhaus Kamera: Klaus Merkel Musik: Biber Gullatz, Andreas Schäfer Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 337 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 97 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 97 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 97 Min.