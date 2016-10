TV5 02:53 bis 03:46 Sonstiges Mise au point Qui se sucre - / Le mariage pour toutes / Ça plane pour moi / La petite prairie sur la maison CH Merken Au sommaire : "Qui se sucre ?": En Suisse, les équipements et matériels médicaux coûtent souvent deux fois plus cher que chez les voisins européens et ces achats pèsent lourd sur les dépenses de santé. Pourtant les hôpitaux n'arrivent pas à commander à l'étranger et les assurances ne remboursent pas toujours les achats faits hors du pays. "Le mariage pour toutes": L'Inde est le pays où les mariages forcés d'enfants sont les plus courants. Dans l'État du Rajasthan, une avocate se bat pour faire annuler ces mariages et des ONG suisses financent une école qui protège ces filles d'un mariage avec un homme qui pourrait être leur grand-père. "Ça plane pour moi": La Suisse est en tête des pays comptant le plus de vols d'affaires par habitant. Genève est même le deuxième aéroport d'affaires d'Europe. Mais la crise de 2008 a porté un sérieux coup au secteur. Depuis, les professionnels de la branche tentent de rentabiliser au maximum les avions. "La petite prairie sur la maison": Une prairie qui ondule sous le vent et dessous, le vacarme d'une grande gare : nous sommes à Bâle, capitale mondiale des toits végétalisés. Isolant contre le chaud et le froid, durable, encourageant la biodiversité, la végétalisation y est obligatoire pour tout nouveau toit plat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elisabeth Logean Originaltitel: Mise au point