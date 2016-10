TV5 17:02 bis 17:45 Sonstiges Tout compte fait Des trésors dans nos poubelles Une maison qui cartonne ! / Du luxe avec du vieux Merken Au sommaire : "Une maison qui cartonne !": Une maison construite avec nos déchets ménagers, difficile à imaginer - Pourtant cette maison existe ! En carton recyclé, elle est fabriquée à partir des emballages usagés de nos bacs jaunes. Aussi solide et moins chère qu'une construction en béton, plus écologique, construite en seulement quelques jours, elle pourrait bientôt remplacer l'habitat traditionnel. "Du luxe avec du vieux": De la peau de poissons transformée en sacs et en bracelets, des chutes de meubles de cuisine qui deviennent des tables et des étagères, des caddies métamorphosés en fauteuils pour des palaces. Comment nos déchets peuvent-ils devenir des produits de luxe - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julian Bugier Originaltitel: Tout compte fait