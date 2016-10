TV5 14:50 bis 15:41 Sonstiges Cherif Le cri du silence F 2015 Merken Un couple de notables est violemment agressé à son domicile. L'enquête mène Chérif et Briard dans un centre pour sourds et malentendants, un monde où le silence est roi... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abdelhafid Meltasi (Kader Chérif) Carole Bianic (Adeline Briard) Mélèze Bouzid (Sarah Chérif) Elodie Hesme (Déborah Atlan) François Bureloup (Joël Baudemont) Nathalie Blanc (Christelle Laurent) Abdelhafid Metalsi (Kader Chérif) Originaltitel: Cherif Regie: Akim Isker Drehbuch: Baptiste Filleul, Lionel Olenga, Marine Gacem, Maxime Crupaux Musik: Christophe Lapinta