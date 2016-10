Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Steine und viel mehr als Steine Kreide. Wenn die Küste bröckelt / Marmor. Ein Stein für Helden, Heilige und Herrschaften / Das Kalenderblatt 14.10.1892: Erster Sherlock Holmes-Sammelband erscheint. Von Gabriele Bondy Merken Kreide - Wenn die Küste bröckelt. Autor: Bernd-Uwe-Gutknecht. Auch wenn noch nie ein König darauf saß: Der Königsstuhl ist berühmt und majestätisch! Ein strahlend weißer Felsen an der Steilküste der Insel Rügen, der aus Schreibkreide besteht! Wobei die Bezeichnung irreführend ist. Was wir aus der Schule als Schreib - oder Malkreide kennen, ist nicht aus Kreide, sondern aus Gips. Die Rügener Kreideküste ist - wie die Kreidevorkommen in anderen Regionen an der Ostsee - 70 Millionen Jahre alt. Damals lag der Meeresspiegel um Einiges höher, die heutige Inselwelt war deutlich unter dem Wasserspiegel. Am Meeresboden lagerten sich die kalkhaltigen Skelette gestorbener Lebewesen wie Krebsen, Seeigeln oder auch Muscheln ab. Dieser Kalkschlamm verdichtete sich zu Gestein, das in der folgenden Eiszeit von Gletschermassen zusammengepresst wurde. Das Ergebnis, die Kreide, wird bis heute in Bergwerken abgebaut und für verschiedene Industriezweige verwendet. Die Kreide von der Insel Rügen ist so rein, dass sie auch als Heilkreide in der Medizin und in der Wellness-Branche genutzt wird. Nur schreiben kann man auch damit nicht - In Google-Kalender eintragen

