ATV 20:15 bis 22:50 Actionfilm Iron Man 3 USA, CHN 2013 2016-10-15 15:50 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nachdem Iron Man mit den Avengers New York City vor der Auslöschung bewahrt hat, leidet Tony Stark unter Alpträumen und Schlaflosigkeit. Doch dem Milliardär und Superhelden wird keine Atempause gegönnt: Unter der Führung des skrupellosen Mandarin hat eine Terrororganisation durch verheerende Bombenanschläge den Vereinigten Staaten den Krieg erklärt. Als Tonys ehemaliger Leibwächter Happy bei einem Anschlag schwer verletzt wird, fordert er den Mandarin öffentlich zu einem Zweikampf heraus. Dessen Antwort ist eindeutig: Tony und seine große Liebe Pepper werden von einem hinterhältigen Angriff überrascht und kommen nur knapp mit dem Leben davon. Doch Iron Mans Widersacher hat noch ein weiteres Ass im Ärmel ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Downey Jr. (Tony Stark) Gwyneth Paltrow (Pepper Potts) Don Cheadle (Colonel James Rhodes) Guy Pearce (Aldrich Killian) Rebecca Hall (Maya Hansen) Jon Favreau (Happy Hogan) Ben Kingsley (Trevor Slattery) Originaltitel: Iron Man Three Regie: Shane Black Drehbuch: Drew Pearce, Shane Black Kamera: John Toll Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12