ATV 16:55 bis 17:25 Comedyserie Two and a Half Men Warum wir nichts von Frauen wollen USA 2012 Stereo Alan hat mit Walden verabredet, dass dieser Zoey rauswirft, damit er wieder bei ihm wohnen kann. Als Alan eintrifft, hat sich Walden jedoch für Zoey und ihre Tochter entschieden. Alan ist so enttäuscht, dass er einen kleinen Herzinfarkt erleidet. Im Morphinrausch erscheint ihm sein verstorbener Bruder Charlie, und zwar in Gestalt einer Zigarre rauchenden Frau. Er überredet Alan, sich auf eigene Füße zu stellen und bei Walden auszuziehen ... Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Marin Hinkle (Judith Melnick) Holland Taylor (Evelyn Harper) Kathy Bates (Charlie Harper) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Jim Patterson, Don Reo Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12