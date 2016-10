ATV 12:40 bis 13:10 Comedyserie Hör mal wer da hämmert Der Kindheitstraum USA 1996 Stereo Merken Tim lädt seinen alten Schulfreund Billy in die Sendung ein. Billy ist inzwischen bei den Marines und will sich für die Einladung revanchieren, indem er Tim einen Kindheitswunsch erfüllt: eine Fahrt in einem Panzer. Als Jill davon erfährt, besteht sie darauf, Tim zu begleiten und darf schließlich ebenfalls einen Panzer steuern. Dabei wird schnell deutlich, dass Jill den Panzer wesentlich souveräner lenkt als ihr Mann... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Earl Hindman (Wilson Wilson, Jr.) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Richard Karn (Al Borland) Originaltitel: Home Improvement Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Bruce Ferber, Lloyd Garver Kamera: Donald M. Morgan