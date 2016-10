ATV 2 21:05 bis 22:00 Krimiserie The Closer Feuerteufel USA 2008 2016-10-14 01:15 Stereo Merken Fünf Personen sterben bei einem Feuer in L.A. Da es sich offenbar um Brandstiftung und damit um fünffachen Mord handelt, wird Brendas Team mit der Ermittlung betraut. Bei der Autopsie der Opfer stellt sich heraus, dass eine Frau bereits vor dem Feuer durch einen Schlag auf den Kopf getötet wurde, ehe ihre Leiche in Brand gesetzt wurde, was dann das Großfeuer verursacht hat. Noch am Tatort hatte Brenda unter den Schaulustigen einen alten Bekannten entdeckt: Bill Croelick, der schon mehrfach wegen Mordes und Brandstiftung vor Gericht stand, aber nie verurteilt werden konnte. Ausgerechnet er bietet ihr jetzt seine Hilfe bei dem Fall an?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J. K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sergeant David Gabriel) G. W. Bailey (Detective Lieutenant Provenza) Tony Denison (Detective Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Commander Taylor) Originaltitel: The Closer Regie: Michael M. Robin Drehbuch: James Duff, Mike Berchem Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12