ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Späte Einsicht USA 2011 2016-10-14 00:20 Stereo Trey Gavin wird verhaftet, weil er auf offener Straße Drogen nahm und ein blutverschmiertes Hemd trug. Die Cops fanden auch Autoschlüssel bei ihm, die aber dann irgendwie verschwunden sind. Trey behauptet, er sei von einem gewissen "Sarge" attackiert worden, der regelmäßig Obdachlose mit dem Messer angreifen würde. Gabriel ist überzeugt, dass Trey lügt, denn als die Schlüssel gefunden werden, stellt sich heraus, dass sie zu einem Mercedes gehören, der zusammen mit der Fahrerin spurlos verschwunden ist. Doch Brenda weigert sich, den aus gutem Haus stammenden Trey nur wegen seiner Sucht zu verurteilen. Zudem werden bei Sarge ein Messer und Treys Brieftasche entdeckt. Aber dann taucht der Mercedes auf mit einer Leiche im Kofferraum?. Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Commander Taylor) Originaltitel: The Closer Regie: Sheelin Choksey Drehbuch: James Duff, Duppy Demetrius Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine