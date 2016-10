ATV 2 12:10 bis 13:10 SciFi-Serie Stargate: SG1 Bewährungsprobe USA 2001 Stereo Merken SG-1 soll sich um neue Rekruten des Stargate-Programms kümmern. Colonel O'Neill bildet ein Team aus Lt. Elliot und den Soldaten Satterfield, Grogan und Hailey. Doch schon bald wird aus dem Training ernst, denn sie geraten in einen außerirdischen Hinterhalt. Da sich die Aliens auch der Körper zweier Mitglieder des SG-1-Teams bemächtigt haben, bleibt O'Neill nichts anderes übrig, als die unerfahrenen Kadetten in die Schlacht zu führen. Als auch er verletzt wird, müssen die Rekruten ganz auf sich allein gestellt einen Weg finden, das Stargate-Center von den Außerirdischen zu befreien... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) Michael Shanks (Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (General Hammond) Courtenay J. Stevens (Lieutenant Elliot) Carmen Argenziano (Jakob Carter / Selmak) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Andy Mikita Drehbuch: Ronald Wilkerson Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16