Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Uta Köbernick, "Schöndenkerin" Uta Köbernick, die in Ostberlin geborene Wahl-Zürcherin, überrascht das Publikum mit hingeworfenen Aphorismen und mit Chansons, die sie "Wider-Ständchen" nennt. Beiläufig verknüpft sie in ihren Texten Privates und Politisches. Da sie seit ihrem Schauspielstudium in der Schweiz lebt und überwiegend dort auftritt, wurde sie als Angehörige der größten Minderheit in der Schweiz, der deutschen mit dem Internationalen Radiokabarettpreis "Salzburger Stier" 2016 ausgezeichnet - als Schweizer Preisträgerin; Preise wie den "Deutschen Kleinkunstpreis" hat sie schon. Als Mädchen sang Uta Köbernick als Mitglied des DDR-Rundfunkchors das Sandmann-Lied, als Jugendliche zog sie nach dem Fall der Mauer mit verschiedenen Bands durch Clubs, und auch als Erwachsene hat sie eines beibehalten: hintersinnige Songtexte zu schreiben. Worüber sie singt, ist nicht immer erfreulich, aber "sie denkt schön", urteilt einer ihrer Bühnenkollegen, der österreichische Kabarett-Philosoph Gunkl.