Viren auf Weltreise: Gefährliche Krankheitserreger im Anmarsch 2016-10-16 15:05 In Zeiten der Globalisierung machen Viren und andere Krankheitserreger vor Deutschland nicht halt. Nicht nur Menschen sind von ihrer Verbreitung betroffen, sondern auch Tiere: Das tropische Usutu-Virus zum Beispiel hat auch in diesem Jahr zu einem Massensterben von Vögeln geführt. Andere Viren werden von Tieren nur übertragen - aber Menschen erkranken daran. Was lässt sich gegen die weltweite Verbreitung der Erreger tun? Gibt es dazu neue Ideen in der Wissenschaft? Das Wissenschaftsmagazin Logo auf NDR Info ist dieser Frage nachgegangen.