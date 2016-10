Sky Bundesliga 19:30 bis 22:45 Fußball Live Fußball: Bundesliga Borussia Dortmund - Hertha BSC, 7. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken BVB-Coach Thomas Tuchel war mächtig sauer über die 0:2-Pleite in Leverkusen vor der FIFA-Pause. Zum einen, weil sein Team es verpasste, Punkte auf die 1:1-Bayern gutzumachen. Zum anderen, weil es "zum dritten Mal mehr als 20 Fouls hinnehmen musste". Punkt eins nervte Marcel Schmelzer sicher auch, Punkt zwei kommentierte der Kapitän so: "Bereits nach der Niederlage in Leipzig habe ich gesagt, dass wir nicht unser Spiel einstellen dürfen, nur weil der Gegner uns aggressiv angeht." Könnte nämlich sein, dass auch die Hertha körperlich auftritt. Selbstbewusst sowieso, denn die Berliner sind nach dem 2:0 gegen den HSV Zweiter. Moderation: Michael Leopold, Experte: Dietmar Hamann, Kommentar In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Leopold Gäste: Gäste: Dietmar Hamann